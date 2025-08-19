Ex-BBB de São Bernardo, Diego Alemão se prepara para luta contra Popó

Campeão do BBB 7, Diego Alemão, 44 anos, de São Bernardo, treina em alta intensidade para a luta contra o ex-boxeador Popó, 49, marcada para 1º de novembro, no Fight Music Show, em São Paulo. Nesta semana, ele publicou nas redes sociais treinos em ritmo acelerado com o ex-pugilista olímpico Lino Barros.

Barros ganhou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1999, além de representar o Brasil na Olimpíada de Sydney, em 2000. “Alemão é muito forte e aprende rápido”, elogiou o treinador em um dos vídeos publicados nas redes após uma sessão de treinamento com o ex-BBB.

Hoje, Lino Barros é coordenador técnico da Team Nogueira, onde ajuda os irmãos Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro nos treinos de boxe. Ele também detém o título do Fedecentro pela WBA (World Boxing Association). Barros ostenta um cartel de 39 lutas, com 37 vitórias (31 por nocaute) e apenas duas derrotas, sendo campeão latino-americano pela WBO (World Boxing Organization) e ocupa hoje a nona colocação do ranking mundial, a mais alta de qualquer atleta da América Latina.

Durante os vídeos publicados, Diego Alemão não tem economizado nas provocações à Popó. “A porrada vai cantar”, prometeu o são-bernardense em uma das postagens.

Pelo lado de Popó, as respostas também são à altura. “Venha com o peso que você estiver. Vou estar com meus mesmos 70kg. Agora, o velhinho aqui, com quase 50 anos, vai bater no Alemão”, disse.

O tetracampeão mundial já enfrentou e bateu outras celebridades como o ator Duda Nagle e o também ex-BBB Kleber Bambam, além de ter empatado uma luta com o humorista Whindersson Nunes.

Mesmo com os bons resultados de Popó, Alemão segue confiante e disse que, após os seis meses de preparação, estará em igualdade com o adversário no ringue. “Ele terá que me olhar nos olhos e me respeitar”, contou.

