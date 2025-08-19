DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Tigre comemora

São Bernardo está classificado para segunda fase da Série C do Brasileiro

Com empate do Ypiranga-RS, a equipe da região garantiu, matematicamente, a posição no G-8

Gabriel Rosalin
19/08/2025 | 11:32
Compartilhar notícia
Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O São Bernardo FC está classificado para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o empate de 2 a 2 do Ypiranga-RS contra o Botafogo-PB netsa segunda-feira (18), o Tigre está garantido, matematicamente, entre os oito primeiros da competição.

Neste momento, a equipe da região está na quinta colocação com 29 pontos, sendo oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Restando apenas dois jogos para acabar a fase classificatória, o primeiro time fora da zona de acesso é o Brusque-SC com 22 pontos,  que não consegue alcançar mais o clube do Grande ABC.

Em suas redes sociais, o Tigre comemorou a oportunidade. “O Bernô está garantido na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. Seguimos fortes em  busca dos objetivos! Vamos, Tigre.”, disse o post.

Essa é a terceira vez seguida que o São Bernardo estará presente na segunda fase da competição. O time do treinador Ricardo Catalá volta a campo no sábado (23) contra o Naútico-PE,  no 1° de Maio.

LEIA TAMBÉM:

São Bernardo FC perde em casa e adia classificação na Série C


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.