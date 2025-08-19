São Bernardo está classificado para segunda fase da Série C do Brasileiro

O São Bernardo FC está classificado para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o empate de 2 a 2 do Ypiranga-RS contra o Botafogo-PB netsa segunda-feira (18), o Tigre está garantido, matematicamente, entre os oito primeiros da competição.

Neste momento, a equipe da região está na quinta colocação com 29 pontos, sendo oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Restando apenas dois jogos para acabar a fase classificatória, o primeiro time fora da zona de acesso é o Brusque-SC com 22 pontos, que não consegue alcançar mais o clube do Grande ABC.

Em suas redes sociais, o Tigre comemorou a oportunidade. “O Bernô está garantido na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. Seguimos fortes em busca dos objetivos! Vamos, Tigre.”, disse o post.

Essa é a terceira vez seguida que o São Bernardo estará presente na segunda fase da competição. O time do treinador Ricardo Catalá volta a campo no sábado (23) contra o Naútico-PE, no 1° de Maio.

LEIA TAMBÉM:

São Bernardo FC perde em casa e adia classificação na Série C

