São Bernardo FC perde em casa e adia classificação na Série C

Com atuação para esquecer, o São Bernardo FC foi derrotado por 3 a 0, neste domingo (17), pelo Figuerense. Mesmo jogando em casa, o Tigre não conseguiu encaixar o jogo e adiou a chance de garantir a classificação para o mata-mata da Série C do Brasileiro.

Com o resultado, o time do Grande ABC caiu para a quinta colocação geral, com 29 pontos. Agora, o Tigre aguarda o resultado da partida de hoje entre Ypiranga-RS e Botafogo-PB. Em caso de derrota ou empate do clube gaúcho, o São Bernardo FC garante a classificação.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Figueirense abriu o placar com Felipe Augusto. Na segunda etapa, o clube do Grande ABC perdeu os dois zagueiros titulares, Rafael Foster e Hélder, expulsos. Com isso, os catarinenses aproveitaram as oportunidades e ampliaram com Marlyson (46) e Lucas Dias (50), além de ter outros dois gols anulados.

O Tigre volta a campo contra o Naútico, sábado, outra vez no Primeiro de Maio.