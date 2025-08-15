Calderano e Ishiy, de São Caetano, duelam na estreia do Europe Smash

Os mesatenistas de São Caetano Hugo Calderano e Vitor Ishiy receberam uma péssima notícia após o sorteio da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa) e terão de se enfrentar, neste domingo (17), logo na estreia da chave simples do Europe Smash Sweden, que é realizado na Malmö Arena, em Malmö, na Suécia.

Além de Hugo e Vitor, São Caetano é representada no torneio europeu por Bruna Takahashi, além do treinador de Calderano, Francisco ’Paco’ Arado. Além dos confrontos de simples, Calderano e Bruna irão disputar o torneio de duplas mistas. O Europe Smash Sweden terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e CazéTV. Laura Watanabe, também da cidade, foi eliminada ainda na primeira rodada das qualificatórias.

LEIA TAMBÉM:

TÍTULOS



A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistou seu primeiro título atuando juntos no WTT (World Table Tennis) de Buenos Aires (Argentina), em julho, quando com os pontos conquistados alcançou a 10ª colocação no ranking mundial.

Já Calderano, na disputa de simples, não se cansa de bater recordes e vai atrás do seu quarto título consecutivo do Circuito Mundial, após conquistar o tricampeonato consecutivo ao vencer os torneios seguintes da Argentina (Buenos Aires) e do Brasil (Foz do Iguaçu). Calderano é o primeiro mesatenista não euro-asiático a ser tricampeão consecutivo de torneios da WTT.

LEIA MAIS: