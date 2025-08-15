Mauá abre inscrições para aulas gratuitas de vôlei

O Vôlei Mauá, que mantém convênio de cooperação técnica com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está com inscrições abertas para aulas gratuitas da modalidade. Podem participar meninos nascidos entre 2013 e 2016.

As turmas são divididas por faixa etária e horário:

Terça e quinta (manhã):

Nascidos em 2015 e 2016: das 9h às 10h

Nascidos em 2013 e 2014: das 10h às 11h

Quarta e sexta (tarde):

Nascidos em 2015 e 2016: das 14h às 15h

Nascidos em 2013 e 2014: das 15h às 16h

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Ginásio da Vila Vitória (Rua Benedito Meireles Freire, 57), acompanhado por um responsável. É necessário apresentar RG, CPF e uma foto 3x4.

O projeto conta com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal. Todos os participantes recebem um kit com camisa, bermuda e meião.

