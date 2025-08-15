DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Veja detalhes

Mauá abre inscrições para aulas gratuitas de vôlei

Vagas são direcionadas para meninos nascidos entre 2013 e 2016

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 13:00
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Vôlei Mauá, que mantém convênio de cooperação técnica com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está com inscrições abertas para aulas gratuitas da modalidade. Podem participar meninos nascidos entre 2013 e 2016.

As turmas são divididas por faixa etária e horário:

Terça e quinta (manhã):

Nascidos em 2015 e 2016: das 9h às 10h

Nascidos em 2013 e 2014: das 10h às 11h

Quarta e sexta (tarde):

Nascidos em 2015 e 2016: das 14h às 15h

Nascidos em 2013 e 2014: das 15h às 16h

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Ginásio da Vila Vitória (Rua Benedito Meireles Freire, 57), acompanhado por um responsável. É necessário apresentar RG, CPF e uma foto 3x4.

O projeto conta com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal. Todos os participantes recebem um kit com camisa, bermuda e meião.

LEIA TAMBÉM:

Jogos Regionais chegam ao fim com vôlei e handebol


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.