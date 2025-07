Jogos Regionais chegam ao fim com vôlei e handebol

A edição de 2025 dos Jogos Regionais de São Bernardo se encerra neste domingo (20). Santos, com 342 pontos, é a virtual campeã. Em segundo lugar está Praia Grande (291) e São Bernardo é a terceira, com 207. Os donos da casa podem melhorar a classificação porque vão à quadra três vezes em duas modalidades, encaram Osasco, na decisão de primeiro lugar do handebol masculino, às 10h30 no Ginásio José Maria Passos (Arena Olímpica) e Cotia no feminino (no Baetão). Além de Cubatão, no vôlei feminino.

Santos encara Mongaguá no handebol feminino e Osasco no vôlei feminino, ambas as disputas no Baetão. Praia Grande encerrou sua participação nos jogos.

A rodada final terá equipes de outras duas cidades da região em ação. Mauá encara Osasco na decisão do vôlei masculino (Associação dos Funcionários Públicos, às 10h30) e Diadema pega Carapicuíba na disputa do bronze do handebol (Arena Olímpica, 9h).

