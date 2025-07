São Bernardo se destaca no judô e atletismo, e chega à terceira posição dos Jogos Regionais

A 67ª edição dos Jogos Regionais seguiu movimentando São Bernardo com disputas de alto nível em seu terceiro dia. Tradicional no calendário esportivo paulista, o evento, que vai até o dia 20 de julho, reúne cerca de 5.000 atletas de 21 cidades em 45 modalidades. A cidade são-bernardense foi destaque no atletismo e no badminton, nesta segunda-feira (14), e no judô, no último domingo, chegando na terceira colocação da pontuação geral total dos Jogos até o momento, com 46 pontos, atrás de Santos (líder com 92 pontos) e Praia Grande. Diadema figura na quarta posição, com 21 pontos, e Mauá aparece em oitavo, somando 12.

No salto com vara, a cidade fez dobradinha no pódio: Pedro Henrique dos Santos conquistou o ouro ao atingir a marca de 4,70m, seguido por Mayron Lucas dos Santos, com 4,60m. Já na marcha atlética, Edyeverson Lucas Ferreira garantiu a prata, completando os 20 quilômetros em 1h26min36s. Ainda no atletismo, o revezamento 4x100m feminino levou São Bernardo ao segundo lugar, com o quarteto formado por Isabela Beatriz Teixeira, Maria Luiza Fernandes Silva, Maria Eduarda Teixeira e Luana Rodrigues, cravando 48s92.

Ainda no atletismo, Letícia Alcântara venceu os 100m com barreiras, enquanto Nicole Caroline de Lima Barbosa (1°) e Débora Ferreira Sabino (2°) brilharam no salto com vara. No lançamento do disco, o ouro foi para Luís Fábio da Cruz Rodrigues. Nos 400m rasos, vitórias de Bianca Ferreira de Almeida e Breno Slompo Mendes. João Victor de Oliveira Macedo venceu os 110m com barreiras, Kayque de Arruda Barreto Rocha foi o melhor nos 800m, e no lançamento do martelo, destaques para Eduardo Cardoso Fernandes (1°) e Adrian Cristian Moreira de Oliveira (2°). No salto em distância, vitórias de José Nilton Antônio da Silva (1°) e Rafael da Silva Rocha (2°). No badminton, a cidade conquistou ouro no individual, além do título nas duplas. No tatame, destaques para Marcela Seika Ciolfi (ouro no meio-leve), Ana Moura (ouro no leve), e Ana Beatriz Miranda (ouro no meio-pesado), que venceu também na absoluta.

MAIS MEDALHA

Esta terça-feira (15) promete manter o ritmo intenso de disputas, com eventos valendo medalha em diferentes pontos da cidade. O atletismo retorna às 9h30 na Arena Olímpica (Rua Tiradentes, 1845 – Santa Terezinha). No mesmo horário, o tênis feminino entra em quadra no Tênis Clube (Rua Tietê, 255 – Vila Vivaldi).

Na areia, as decisões do vôlei de praia também prometem emoções. As finais femininas começam às 9h30, seguidas pelas masculinas às 10h30, na Arena Poli (Avenida Kennedy, 1155 – Bairro Anchieta, estacionamento superior). Fechando a programação do dia, o basquete feminino sub-21 terá sua última rodada. São Bernardo encara o Jandira às 19h, em busca da melhor colocação.

