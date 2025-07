Santo André desencanta e vence 1ª na Copa Paulista

A estreia de Renato Peixe no comando do Santo André deixou boas impressões e animou a torcida, que espera por uma reação na Copa Paulista. O Ramalhão fez uma partida dominante diante do Oeste, fora de casa, e saiu com a vitória por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (14). O jogo, válido pela quinta rodada, marcou o primeiro triunfo andreense no torneio e colocou a equipe na quarta posição do Grupo 4, com cinco pontos, dentro da zona de classificação ao mata-mata.

A primeira metade foi de domínio andreense. O clube criou boas oportunidades, que foram bloqueadas com defesas difíceis de Luiz Carlos, goleiro do Oeste. O time adversário aguentou a pressão do Santo André somente até os 25 minutos, quando o atacante Rafael Reis aproveitou o cruzamento rasteiro de João Guilherme e mandou a bola para o fundo do gol. Foi a primeira vez que o Ramalhão balançou as redes nesta edição da Copa Paulista.

O gol teve um sabor ainda mais especial para Rafael Reis, que foi a estrela do Ramalhinho na Copinha deste ano e retornou ao time após um período de empréstimo na Europa.

Para a etapa final, o elenco comandado por Renato Peixe adotou uma postura cautelosa para segurar o placar. Os andreenses sofreram pouco defensivamente, e o maior susto aconteceu aos 34 minutos, quando o time ficou com um jogador a menos após a expulsão do zagueiro Yuri Santana.

Além de entrar momentaneamente no G-4, o Santo André empurrou o rival São Caetano, com apenas três pontos, para a lanterna do grupo.

A partida marcou o fim do primeiro turno da fase inicial. Agora, restam cinco rodadas antes do mata-mata da competição, e o Santo André inicia a preparação para voltar aos gramados no domingo (20), às 10h, quando viaja até o litoral para encarar a Portuguesa Santista, atual vice-líder da chave.