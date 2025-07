São Bernardo conquista 27 medalhas no 1º dia da natação nos Jogos Regionais

A natação de São Bernardo confirmou sua força nesta quinta-feira (17) na 67ª edição dos Jogos Regionais: foram 12 medalhas de ouro, nove de prata e seis de bronze, somadas às duas etapas realizadas na piscina do Centro de Excelência do Sesi, no Assunção. O dia também foi dourado para a equipe de ginástica rítmica sub-14, que no ginásio da Associação dos Servidores, no Centro, somou nove pontos.

No fim do sexto dia de provas, São Bernardo ocupava a 3ª colocação na classificação geral dos Jogos, com 130 pontos, atrás de Santos (197) e Praia Grande (153). Diadema aparece em 7ª (48), enquanto Mauá é 11ª, com 21. São Caetano é 14ª, com 16.

Já na natação, São Bernardo ficou em primeiro lugar no masculino, com 140 pontos, à frente de Santos, com 131. Já no feminino, o primeiro lugar na pontuação geral ficou com Santos, que chegou a 132 pontos, enquanto São Bernardo fez 118.

No quadro de medalhas, o grande destaque da cidade da região foi Mariana Caldeira, com três ouros (nos 100m e nos 50m peito e no revezamento 4x200 feminino). Com duas medalhas de ouro aparecem Julia Karla Ferreira, nos 200m nado costa e no revezamento 4x50 medley mix; Lorrane Ferreira, nos 50m livre e no revezamento 4x50 medley misto; Kaua Carvalho, nos 50m peito e no revezamento 4x50 medley misto; e Sophia Isidoro, nos 50m borboleta e no revezamento 4x200m livre.

São Bernardo também subiu ao lugar mais alto do pódio nos 1.500m livre, com Fábio Filho; Matheus Ferreira de Morais, nos 50m borboleta; Gustavo Santos, nos 50m livre; Luiggi Cunha, nos 400m medley; Gabriel Machuco, no revezamento 4x50 medley misto; e Julia Ariosa e Thaiana Amaral no revezamento 4x200m livre feminino.

A equipe de ginástica rítmica sub-14 de São Bernardo conquistou o ouro ao vencer todas as disputas, nas provas de conjunto, trio de fitas, individual de mãos livres e individual de bola.

SÉTIMO DIA

Nesta sexta-feira (18), os Jogos Regionais terão finais e disputas em várias modalidades. A natação começa às 10h no Sesi (Assunção). O futsal terá decisões no Ginásio Adib Moisés Dib, sem horário definido. A ginástica rítmica acontece às 9h e 14h na Associação dos Funcionários Públicos (Centro). O basquete 3x3 será no Meninos FC (Rudge Ramos), com São Bernardo em ação. O tênis tem finais às 9h. O karatê começa às 8h no Creeba (Assunção), e o tênis de mesa às 9h na Acrepa (Paulicéia).