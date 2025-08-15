DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo No Sul

Grêmio encaminha contratação de Marcos Rocha, lateral do Palmeiras

O defensor será o quarto reforço confirmado pelo clube desde a última janela, juntando-se a Balbuena, Carlos Vinicius e Alex Santana

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 15:06
Compartilhar notícia
FOTO: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
FOTO: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Grêmio está próximo de oficializar um importante reforço para a sequência da temporada. O clube gaúcho chegou a um acordo para contar com o lateral-direito Marcos Rocha, atualmente no Palmeiras, e a expectativa é que o anúncio seja feito nas próximas horas. Aos 36 anos, o experiente jogador deve se despedir do elenco alviverde entre esta sexta-feira (15) e sábado (16), encerrando um ciclo vitorioso em São Paulo.

O contrato com o Tricolor Gaúcho será válido até dezembro de 2026, segundo informações do Ge. A chegada de Marcos Rocha atende a uma prioridade da comissão técnica gremista, que buscava um atleta capaz de assumir a titularidade de imediato. O defensor será o quarto reforço confirmado pelo clube desde a última janela, juntando-se a Balbuena, Carlos Vinicius e Alex Santana.

Ídolo no Palmeiras, onde atua desde 2018, Marcos Rocha conquistou 12 títulos, incluindo duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. Apesar da importância no vestiário, perdeu espaço na temporada, participando de apenas 17 partidas – o que o deixa apto para disputar o Brasileirão pelo novo clube. Ao longo de oito anos com a camisa alviverde, somou 346 jogos, nove gols e 40 assistências, marcando seu nome como um dos laterais mais vitoriosos da história recente do futebol brasileiro.

LEIA TAMBÉM:

Palmeiras massacra Universitario no Peru com protagonismo de Vitor Roque e Flaco López


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.