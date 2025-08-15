Grêmio encaminha contratação de Marcos Rocha, lateral do Palmeiras

O Grêmio está próximo de oficializar um importante reforço para a sequência da temporada. O clube gaúcho chegou a um acordo para contar com o lateral-direito Marcos Rocha, atualmente no Palmeiras, e a expectativa é que o anúncio seja feito nas próximas horas. Aos 36 anos, o experiente jogador deve se despedir do elenco alviverde entre esta sexta-feira (15) e sábado (16), encerrando um ciclo vitorioso em São Paulo.

O contrato com o Tricolor Gaúcho será válido até dezembro de 2026, segundo informações do Ge. A chegada de Marcos Rocha atende a uma prioridade da comissão técnica gremista, que buscava um atleta capaz de assumir a titularidade de imediato. O defensor será o quarto reforço confirmado pelo clube desde a última janela, juntando-se a Balbuena, Carlos Vinicius e Alex Santana.

Ídolo no Palmeiras, onde atua desde 2018, Marcos Rocha conquistou 12 títulos, incluindo duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. Apesar da importância no vestiário, perdeu espaço na temporada, participando de apenas 17 partidas – o que o deixa apto para disputar o Brasileirão pelo novo clube. Ao longo de oito anos com a camisa alviverde, somou 346 jogos, nove gols e 40 assistências, marcando seu nome como um dos laterais mais vitoriosos da história recente do futebol brasileiro.

