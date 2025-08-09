‘Diário’ tem como marca a união e fortalecimento das sete cidades

O Diário carrega há 67 anos em seu DNA a busca incansável pela integração e desenvolvimento regional e dá voz a 2,7 milhões de pessoas das sete cidades. Ao longo de sua trajetória levantou bandeiras em defesa da população, como a do Consórcio Intermunicipal, do Hospital Mário Covas, do Metrô e, mais recentemente, da saúde mental e da Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde) Regional.

Essas e outras lutas seguem não só no formato tradicional, do jornal impresso, mas também pelas plataformas digitais com a mesma qualidade editorial e credibilidade conquistadas ao longo das décadas.

O engajamento com a coletividade e a isenção jornalística levaram o Diário a ser condecorado com a mais alta honraria da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo): o Colar de Honra ao Mérito Legislativo. A solenidade de homenagem à empresa, que completou 67 anos em 11 de maio, ocorreu na quinta-feira (7), em São Paulo.

“É um privilégio integrar a equipe do Diário em um momento tão especial. Cada um dos componentes deste time – composto por jornalistas, fotógrafos, diagramadores e muitos outros profissionais – tem compromisso com as sete cidades. Sabemos que o nosso trabalho tem o poder de mudar o destino dessa região e isso nos motiva a fazermos sempre o nosso melhor”, afirmou o diretor-adjunto de Redação, Nilton Valentim.

Diretor-superintendente do Diário, Marcos Sidnei Bassi lembrou em seu discurso no plenário da Alesp que “o aspecto central na história do jornal: o fortalecimento da regionalidade”.

Trajetória do jornal movimenta a Alesp

Sessenta e sete anos de história construída com muito trabalho, credibilidade e apoio à comunidade das sete cidades do Grande ABC. Esse é um rápido perfil do Diário - o maior jornal regional do País - que movimentou a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) na noite da última quinta-feira (7), quando o periódico foi agraciado com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo.

A solenidade reuniu seis dos sete prefeitos do Grande ABC, vereadores, secretários municipais, deputados, autoridades civis e militares, leitores e outras lideranças regionais.

“O maior legado dos 67 anos do Diário é a regionalidade com que exerce sua missão de informar. As páginas do jornal sempre foram um verdadeiro braço do Grande ABC nas lutas e conquistas da região. Destaco também a seriedade da cobertura, a conduta exemplar de seus profissionais e a capacidade de se reinventar todos os dias, especialmente na era digital. E, claro, não posso deixar de lembrar do querido Diarinho (suplemento infantil do Diário), onde todos nós, um dia, brincamos, pintamos e nos divertimos com suas edições”, disse a vereadora e vice-presidente da Câmara de Santo André Ana Lúcia Ferreira Oliveira Meira, conhecida como Dra. Ana Veterinária.

A ex-delegada seccional de São Bernardo e atualmente lotada no Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) na Capital Kelly Saccheto lembrou da parceria com o Diário e do acolhimento por parte da equipe jornalística.

“Honrada por ter feito parte desta família. Parabéns. A imprensa é muito importante para divulgar as ações da Polícia Civil. Que esta parceria dure para sempre”, disse.

Outra autoridade policial que marcou presença na sessão solene no Plenário Juscelino Kubitschek, do Palácio 9 de Julho, sede da Alesp, na Capital, foi o delegado seccional de Diadema, Eduardo Castanheira.

“Nada mais justo homenagear este jornal, que de maneira tão profissional, cobre todos os eventos, sejam eles com relação à polícia, das cidades ou da saúde. É um prazer participar desta homenagem”, disse o chefe da Polícia Civil.

A isenção jornalística adotada pelo Diário em suas coberturas foi enaltecida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano, Pio Mielo.

“Honrado em participar dessa solenidade em reconhecimento e reverência aos 67 anos do Diário do Grande ABC, o jornal mais importante do País, pois ele informa e forma opiniões de maneira contundente e independente”, pontuou.

Reitor da USCS (Universidade de São Caetano), Leandro Prearo frisou que o Diário ocupa espaço não explorado pelos conglomerados da mídia paulistana. “O Diário cumpre esse papel de atender e mostrar tudo o que a nossa região produz e faz.” O professor enalteceu a parceria da USCS com o jornal no Desafio de Redação, “O maior evento de incentivo à leitura e escrita do Brasil”, destacou.

“Classifico o Diário do Grande ABC como o maior instrumento de comunicação que já tivemos na região. (O jornal vem) participando de todas as ações, acontecimentos, de fatos políticos e sociais”, declarou o ex-prefeito e atual secretário de Saúde de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PSD), na Sala dos Espelhos na Alesp.

O secretário de Segurança Urbana da Capital, Orlando Morando, enviou Admir Ferro, chefe de gabinete da Pasta, para lhe representar na homenagem ao Diário. A deputada estadual Carla Morando (PSDB) delegou a função a um assessor.