'Diário' é homenageado na Alesp

O Diário do Grande ABC, maior veículo de comunicação com abrangência regional do País, é o homenageado da noite desta quinta-feira (7). A solenidade acontece no plenário da Alesp (Assembleia Legislativo de São Paulo).

A honraria proposta pelo deputado estadual Thiago Auricchio (PL) celebra os 67 anos do jornal que conta em suas páginas e também nas plataformas digitais a vida cotidiana de quem investe, mora e respira a essência de cada uma das sete cidades.

“(Queremos) homenagear essa história brilhante do Diário que acompanha tudo o que acontece na região e no estado com críticas e elogios, buscando o bem da população”, disse Thiago.

O Colar de Honra ao Mérito Legislativo será entregue em instantes ao diretor superintendente do Diário, Marcos Sidnei Bassi, e ao diretor de redação Evaldo Novelini.

Os prefeitos Gilvan Ferreira (PSDB - Santo André), Marcelo Lima (Podemos - São Bernardo), Tite Campanella (PL - São Caetano), Taka Yamauchi (MDB - Diadema), Guto Volpi (PL - Ribeirão Pires) e Akira Auriani (PSB - Rio Grande da Serra).

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) lembrou que iniciou seu aprendizado de leitura com o Diarinho. “O Diário teve grande influência na minha vida, na minha formação. O jornal é aberto às pessoas e tem respeito às suas fontes e leitores”, disse.

A sessão é transmitida pelas plataformas digitais do Diário

LEIA TAMBÉM:

''''Diário'''' é homenageado nesta quinta-feira (7) na Alesp pelos 67 anos de história