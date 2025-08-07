Danilo comemora projeto inclusivo

O Legislativo de São Bernardo concluiu ontem a primeira edição do Projeto TransformAção – Vivência na Câmara para Pessoas com Deficiência. Durante uma semana, os participantes acompanharam de perto o funcionamento da Casa de Leis, atuando em setores administrativos e vivenciando o dia a dia do trabalho legislativo. O presidente da Câmara, Danilo Lima (Podemos), celebrou o sucesso da iniciativa, que foi uma experiência de aprendizado tanto para os participantes quanto para vereadores e servidores. “As pessoas com deficiência tiveram a chance de conhecer e participar da rotina da Câmara. E o mais legal: no final, entregaram um relatório com sugestões de melhorias para tornar o ambiente ainda mais inclusivo.” Segundo Danilo, o projeto reforça o compromisso da Câmara com a inclusão e a cidadania.

BASTIDORES

Parabéns, Jessica

A vice-prefeita de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante-foto), celebrou nesta quarta-feira (6) mais um ano de vida. Agora oficialmente, a são-bernardense completou 39 anos com a agenda cheia. Apesar da rotina agitada ao lado do prefeito Marcelo Lima (Podemos), Jessica fez questão de comparecer à sessão da Câmara, onde foi parabenizada por vereadores e visitantes. Com a simplicidade que lhe é característica, afirmou que o maior presente deste aniversário foi a notícia de que a jovem Sofia Felix Torres, desaparecida havia 12 dias, foi encontrada.

Caso Emhap

Chamou atenção nos bastidores da política de Santo André o fato de o vereador William Lago (PL), integrante da Comissão de Assuntos Relevantes da Emhap (Empresa Municipal de Habitação Popular), que apura inadimplência de cerca de 400 famílias e contratos de gaveta, ter sido superintendente da entidade por cerca de dez meses. A explicação: “Uma das missões que recebi foi justamente levantar a situação financeira e a inadimplência”. O parlamentar afirma que pode contribuir com os trabalhos do grupo.

Almoço entre amigos

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), tem feito tours gastronômicos pela cidade, hábito que parece ter herdado do antecessor. Porém, ontem, o almoço teve um toque especial: o podemista ganhou a companhia do vizinho Tite Campanella (PL), prefeito de São Caetano. De detalhe da agenda só escapou que o “almoço especial entre amigos” rolou na tradicionalíssima Cantina Fratelli Itália. Pelo visto, política também se faz à mesa.

Mais efetivo

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), anunciou ontem a contratação de mais 20 GCMs (guardas civis municipais) e aproveitou a ocasião para reforçar o compromisso de sua gestão com a melhoria da qualidade de vida da população. Embora diversas áreas estejam recebendo atenção, o petista destacou que a segurança tem sido tratada como prioridade. Entre as ações implementadas estão a ampliação do efetivo da GCM, a aquisição de novos equipamentos, a renovação da frota e a consolidação de programas como o Dorme Tranquilo e o Embarque Seguro, voltados à proteção dos moradores.

Mais segurança

E por falar em segurança, o prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), destacou a relevância da Operação Impacto, ação integrada entre as polícias Militar, Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal) realizada ontem na cidade. Segundo o chefe do Executivo, a iniciativa reforça o comprometimento das forças de segurança com o combate à criminalidade, contribuindo para a construção de um ambiente mais seguro e tranquilo no município. Para o mandatário, ações como essa fazem diferença real no dia a dia da população.