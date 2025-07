Além do cachorro-quente: Sadia ensina receitas diferentes com salsicha

Prática e acessível, a salsicha é opção comum para todas as refeições dos brasileiros, de receitas do dia a dia a festas, aponta uma pesquisa realizada pelo Lab de Performance/CRM da BRF (Brasil Foods). Segundo o estudo, que fez um recorte de menções do X (antigo Twitter), 42% das publicações relacionam salsicha ao momento do almoço, 35% relacionadas ao jantar e 23% a lanches no geral, além de todas mencionarem a praticidade do alimento no dia a dia. Os dados apontam ainda que houve um aumento de 19% em pesquisas por “receitas com salsicha”, em um comparativo entre 2023 e 2024.

Confira algumas receitas que utilizam salsichas:

Escondidinho de salsicha

Ingredientes

1 embalagem de Salsichas Hot Dog Sadia (500g)

500g de batata inglesa

2 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola pequena picada

2 xícaras (chá) de molho de tomate

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Arroz branco para servir

Modo de preparo

Cozinhe as Salsichas Hot Dog Sadia conforme as instruções da embalagem. Corte em rodelas e reserve;

Cozinhe as batatas em água com sal até que fiquem macias. Escorra e amasse bem com a manteiga e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e reserve;

Aqueça uma panela e coloque o azeite. Refogue a cebola e acrescente o molho de tomate. Deixe apurar por cerca de 5 minutos, e acrescente as rodelas de salsicha, desligue o fogo e reserve;

Para a montagem, utilize um refratário: coloque a camada de salsicha em rodelas com molho de tomate e cubra com o purê de batatas. Finalize com o queijo muçarela ralado e leve ao forno pré-aquecido a 200 °C até dourar;

Sirva em seguida com arroz branco.



LEIA TAMBÉM

Refeições de 15 minutos? Como o mindful eating ajuda a desacelerar e garantir equilíbrio na alimentação

Buraco quente de salsicha

Ingredientes

1 embalagem de Salsicha Hot Dog Sadia (500g)

1 colher (sopa) de óleo

1 dente de alho picado

1 cebola picada

3 xícaras (chá) de arroz cozido

1 xícara (chá) de molho de tomate

Salsinha picada a gosto

1 pé de alface lavado e rasgado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe as Salsichas Hot Dog Sadia conforme as instruções da embalagem. Corte em rodelas e reserve;

Leve uma panela grande ao fogo médio e aqueça o óleo. Refogue a cebola e em seguida acrescente o alho.;

Adicione o arroz branco cozido e o molho de tomate. Ajuste o sal, tempere com pimenta-do-reino a gosto e mexa bem;

Finalize com a salsinha picada e sirva a seguir, com a salada de alface como acompanhamento.

LEIA TAMBÉM

Coloridos, saudáveis e instagramáveis: como os bowls conquistaram o paladar e o feed de quem vive nas redes sociais

Salsicha refogada com arroz e salada de alface

Ingredientes

1 embalagem de Salsicha Hot Dog Sadia (500g)

1 colher (sopa) de óleo

1 dente de alho picado

1 cebola picada

3 xícaras (chá) de arroz cozido

1 xícara (chá) de molho de tomate

Salsinha picada a gosto

1 pé de alface lavado e rasgado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe as Salsichas Hot Dog Sadia conforme as instruções da embalagem. Corte em rodelas e reserve;

Leve uma panela grande ao fogo médio e aqueça o óleo. Refogue a cebola e em seguida acrescente o alho;

Adicione o arroz branco cozido e o molho de tomate. Ajuste o sal, tempere com pimenta-do-reino a gosto e mexa bem;

Finalize com a salsinha picada e sirva a seguir, com a salada de alface como acompanhamento.

LEIA TAMBÉM

Veja receita de Pizza Doce de Romeu e Julieta