Veja receita de Pizza Doce de Romeu e Julieta

Quer preparar uma refeição especial para amigos, família ou para si mesmo? Veja abaixo uma receita de pizza doce de Romeu e Julieta. O prato, que une o melhor da culinária italiana com um toque brasileiro, é delicioso e fácil de fazer.

Rendimento: 2 pizzas médias, cerca de 12 fatias

Tempo de preparo: 2 horas

Nível de dificuldade:

( ) Fácil

(x) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita:

(X) Doce

( ) Salgada



Ingredientes

Massa:

- 1 colher (sopa) de fermento biológico seco (10g)

- 1 colher (chá) de açúcar (5g)

- 1 ¼ xícara (chá) de água morna (300ml)

- 3 xícaras (chá) de farinha de trigo (435g)

- 1 colher (chá) de sal (5g)

- 2 colheres (sopa) de Claybom Cremosa sem sal (20g)

- Farinha para enfarinhar a bancada

- Óleo para untar

- Fubá para polvilhar

Cobertura:

- 1 xícara (chá) de goiabada cremosa (200g)

- 1 xícara (chá) de queijo cremoso tipo catupiry (200g)



Modo de Preparo

1 - Em uma tigela, coloque o fermento e o açúcar. Acrescente a água morna e, com a ajuda de uma colher, misture bem para dissolver. Deixe em temperatura ambiente até começar a borbulhar, por cerca de 5 minutos.

2 - Em outra tigela, coloque a farinha de trigo e o sal. Adicione a mistura de fermento, açúcar e água e a Claybom Cremosa sem sal. Misture com uma colher e depois com as mãos, e quando a massa estiver começando a incorporar, transfira para a bancada e sove até obter uma massa lisa. Unte uma tigela com o óleo e coloque a massa para descansar por cerca de 1 hora, ou até que dobre de volume.

3 - Quando a massa tiver dobrado de volume, divida em duas. Polvilhe a bancada com farinha de trigo e com o rolo de massa, abra as duas porções – cada uma será uma pizza. Polvilhe o fundo de uma assadeira redonda com o fubá e coloque as massas da pizza nas assadeiras.

4 - Coloque a goiabada e o queijo cremoso tipo catupiry em dois sacos de confeitar. Espalhe os recheios intercalados sobre a massa de pizza e leve para assar em forno pré-aquecido em temperatura alta por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que as bordas estejam bem douradas.

5 - Retire do forno e sirva a seguir.

