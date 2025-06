Veja receita de como fazer docinho de limão com castanha de caju

As festas juninas acontecem em todo o mês de junho, porém, em algumas regiões, a comemoração principal acontece no Dia de São João, também conhecido como o santo festeiro da ocasião. Para entrar no clima da celebração, que tal convidar os amigos, a família e quem mais você quiser, preparar comidas típicas e fazer a sua própria festa junina? Veja como fazer docinho de limão com castanha de caju.

Ingredientes:

1 ½ embalagem de Biscoito Adria Tortinhas Sabor Torta de Limão

100g de castanha de caju, triturada

2 xícaras (chá) de leite

4 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de essência de baunilha

Modo de Preparo:

- Comece preparando a farofa de biscoito com castanha de caju. Leve ao processador ½ embalagem de biscoito e bata grosseiramente até obter uma farofa, acrescente 50g de castanha de caju, mexa delicadamente e reserve para confeitar os docinhos.

- Numa panela média antiaderente, junte 1 embalagem de biscoito, o leite e deixe descansar por 5 minutos. Leve ao fogo baixo até desmanchar os biscoitos. Acrescente o açúcar, a essência de baunilha, a castanha de caju, mexa até a massa ficar firme e começar a desgrudar da panela.

- Deixe esfriar, unte as mãos com margarina sem sal, faça bolinhas pequenas, passe pela farofa de biscoito com castanha de caju, acomode em forminhas e sirva a seguir.

Rendimento: 25 unidades

Tempo de Preparo: 30 minutos

