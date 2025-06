Veja receita de como fazer crepe de hot dog ao forno

As festas juninas acontecem em todo o mês de junho, porém, em algumas regiões, a comemoração principal acontece no Dia de São João, também conhecido como o santo festeiro da ocasião. A data é muito emblemática por todo o país e cada lugar tem sua forma de comemorar, mas uma coisa que não difere muito são as receitas típicas. Confira um cardápio fácil de fazer, mas muito saboroso: Crepe de Hot Dog ao Forno.

Confira os modos de preparo abaixo:

Crepe de Hot Dog ao Forno

Ingredientes:

Massa:

½ embalagem de Biscoito Adria Água e Sal

½ colher (sopa) de Farinha de Trigo Adria

1 ovo inteiro

1 gema

½ colher (sopa) margarina vegetal

1 xícara (chá) de leite

LEIA TAMBÉM:

Saiba como adaptar o cardápio junino com receitas sem glúten e sem lactose



Recheio:

12 salsichas de frango tradicional (ou light)

500ml de molho de tomate

queijo parmesão ralado a gosto

Para Servir:

catchup e mostarda a gosto

Modo de Preparo:

- Comece preparando a massa.

- Leve ao processador o biscoito água e sal e bata até obter uma farofa. Leve ao liquidificador junto com os demais ingredientes a bata até ficar bem homogêneo.

- Prepare os crepes.

- Unte com margarina vegetal uma frigideira tipo panquequeira e espalhe de forma uniforme uma concha pequena de massa e deixe fritar dos dois lados. Repita o procedimento até terminar a massa e reserve.

- Recheie os crepes com salsicha. Acomode num refratário médio, regue com molho de tomate, salpique o queijo parmesão e leve ao forno médio (180ºC) por 10 minutos para gratinar.

- Retire do forno e sirva acompanhado de catchup e mostarda.

LEIA TAMBÉM:

Senac São Bernardo promove série de workshops sensoriais sobre bebidas e harmonizações

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos