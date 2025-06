Saiba como adaptar o cardápio junino com receitas sem glúten e sem lactose

A temporada de festas juninas está oficialmente aberta e com ela vêm os sabores que marcam a memória afetiva de gerações: bolo de fubá, canjica, paçoca, milho cozido, quentão... Mas, para quem tem restrições alimentares, como intolerância à lactose, alergia ao glúten ou segue uma alimentação vegana, esse cardápio pode exigir adaptações.

Como adaptar as receitas de festa junina

Com criatividade e informação, é possível adaptar os clássicos das festas de São João para versões mais acessíveis a todos, sem perder a essência. Veja algumas dicas de substituições simples:

Farinha de trigo: Troque por farinha de arroz, de amêndoas ou fubá puro (sem mistura com trigo)

Leite comum: Substitua por leite de coco, de arroz ou de amêndoas (ou outras opções sem lactose que você encontra nas gôndolas)

Manteiga: Use óleo de coco ou margarina vegetal sem leite

Leite condensado tradicional: Opte por versões veganas ou sem lactose, facilmente encontradas no mercado

Queijo: Use queijo vegetal ou dispense em receitas que permitem

Essas trocas tornam o arraiá mais democrático, permitindo que todos aproveitem os sabores típicos sem abrir mão do bem-estar. Mas fique atento aos rótulos para garantir que o produto escolhido atende a sua necessidade.

Uma das estrelas da festa junina pode ser adaptada com facilidade e fica deliciosa. Confira!

Canjica cremosa com leite de coco

Ingredientes:

1 xícara de milho para canjica

1 litro de água

200 ml de leite de coco

1 xícara de leite vegetal (coco, amêndoas ou arroz)

1/2 xícara de açúcar demerara ou cristal (ou adoçante culinário – nesse caso, seguir as quantidades indicadas na embalagem)

Canela em pau e cravo a gosto

Coco ralado sem açúcar (opcional)

Modo de preparo:

Deixe a canjica de molho em água por 8 horas (ou durante a noite).

Escorra, transfira para a panela de pressão e cozinhe com 1 litro de água por cerca de 25 minutos após pegar pressão.

Abra a panela, adicione o leite de coco, o leite vegetal, o açúcar (ou adoçante), os cravos e a canela.

Cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até engrossar.

Finalize com coco ralado e sirva quente ou fria.

Dica:

Para uma versão ainda mais cremosa, adicione uma colher de sopa de amido de milho diluído em um pouco de leite vegetal no final do cozimento.

Ao investir em receitas inclusivas e produtos acessíveis, é possível manter a tradição da festa junina viva e ainda mais acolhedora, para todos os gostos, idades e necessidades. E no Supermercados Mundial, você encontra tudo o que precisa para montar esse arraiá inclusivo, saboroso e cheio de afeto.

Pensando em atender a todos os públicos, o Supermercados Mundial tem investido em um mix de produtos diversificados. “Temos clientes com diferentes necessidades alimentares, e buscamos garantir que todos encontrem opções que respeitem suas escolhas e restrições. Em nossas lojas, é possível encontrar desde itens sem glúten, sem açúcar e sem lactose até produtos veganos para incluir no cardápio junino com segurança e sabor”, destaca Vanessa Leite, coordenadora de marketing da rede.