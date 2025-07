Coloridos, saudáveis e instagramáveis: como os bowls conquistaram o paladar e o feed de quem vive nas redes sociais

Mais do que uma tendência estética, os bowls de salada se consolidaram como símbolo de um estilo de vida prático, saudável e com identidade. Com ingredientes frescos e montagem caprichada, conquistaram tanto o paladar quanto os feeds de quem valoriza bem-estar sem abrir mão da apresentação.

De acordo com o relatório QTrends 2024/2025, da Equilibrium Latam, empresa especializada em marketing e inovação voltados para saúde e nutrição, 60% dos brasileiros afirmam ter adotado hábitos alimentares mais saudáveis após serem influenciados por conteúdo nas redes, e 51% já testaram receitas novas por influência de conteúdo. De olho nesse movimento, a Frutaria Ipiranga, rede de restaurantes de comida saudável, aposta em opções que unem sabor, frescor e estética. “Hoje, as pessoas não buscam só uma refeição rápida, elas querem uma experiência que reflita o estilo de vida delas. Um bowl bem montado entrega saúde, sabor e ainda se comunica com quem está do outro lado da tela”, afirma Caíque Lima, fundador e CEO da marca.

Para ilustrar melhor sobre como as famosas tigelas de saladas conquistaram os consumidores e as redes sociais, o executivo apresenta quatro pontos essenciais que esse tipo de prato precisa ter para viralizar no cardápio e nas fotos. Confira:



1 - Apresentação que encanta

Oferecer um produto bonito é também uma forma de atrair e fidelizar o cliente. Por isso, a montagem precisa contar com cores, texturas variadas e ingredientes frescos, que transformam a refeição em um atrativo visual e sensorial. “O cliente come primeiro com os olhos. Quando montamos um bowl que agrada ao olhar, a chance dele tirar uma foto e postar é enorme e isso gera alcance orgânico e engajamento sem custo adicional para o negócio”, afirma.

2 - Alinhamento com hábitos saudáveis

A tendência crescente por um estilo de vida mais saudável combina praticidade, priorizando ingredientes naturais, fibras, gorduras boas e menos sódio, que são cada vez mais valorizadas por quem busca bem-estar no dia a dia. Caíque conta que “o consumidor atual está mais atento ao que consome quando oferecemos opções que atendam esse perfil amplia o público e reforça o posicionamento da marca como aliada do bem-estar”.

3 - Facilidade para delivery e consumo prático

Fáceis de montar, transportar e consumir, os bowls são perfeitos para quem tem uma rotina corrida, mas não abre mão de comer bem. No delivery, chegam prontos para o consumo, sem necessidade de aquecer, misturar ou montar. “Para o negócio, isso significa mais eficiência operacional e padronização na entrega. É simples, prático e mantém a qualidade. Isso permite escalar o modelo sem perder controle do padrão”, comenta.

4 - Conexão com o lifestyle digital

Mais do que vender uma refeição, negócios que trabalham com alimentação saudável vendem um estilo de vida, conectando com uma geração que compartilha hábitos de saudabilidade.“A gente entende que não estamos vendendo só salada, estamos oferecendo uma experiência que conversa com o dia a dia do nosso cliente. Essa conexão emocional ajuda a construir uma marca sólida”, finaliza o executivo.

