Refeições de 15 minutos? Como o mindful eating ajuda a desacelerar e garantir equilíbrio na alimentação

Conciliar a rotina agitada com hábitos saudáveis está entre os desafios mais comuns da vida moderna. Muitas vezes, para equilibrar todos os compromissos, executamos tarefas simultâneas, especialmente durante a alimentação. Uma pesquisa realizada pela Nestlé com dois mil brasileiros entre 16 e 65 anos revelou que, apesar de 75% dos entrevistados afirmarem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, o tempo médio dedicado a esse momento é de apenas 17 minutos. O estudo ainda demonstrou que 68% fazem essa refeição enquanto olham o celular ou o notebook. Esse curto período de tempo para um momento tão importante pode trazer malefícios.

Especialistas alertam que a pressa e a falta de atenção durante as refeições pode levar a uma ingestão excessiva de calorias, a problemas digestivos, além de impactar a forma como nos alimentamos ao longo do dia. Nesse contexto, a Nestlé realizou o workshop “Sabor & Consciência: o prazer do equilíbrio”, em sua sede em São Paulo, nesta terça-feira (8). O encontro abordou a aplicação do Mindful Eating durante o café da manhã, ou seja, durante o encontro os convidados passaram pela experiência imersiva de comer com atenção plena.

“Comer é, além de uma necessidade fisiológica, um ato de presença, conexão e prazer. Em um cenário em que saúde mental, bem-estar e escolhas alimentares conscientes ganham cada vez mais relevância, práticas como o mindful eating têm destaque porque promovem uma relação equilibrada com os alimentos”, explica Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé Brasil.

A prática, que tem base científica, é a especialidade do nutricionista João Motarelli, e pode até auxiliar como coadjuvante no tratamento de compulsões alimentares e diabetes. “A desatenção impacta a nossa rotina, somos inundados por informações dicotômicas sobre os alimentos, mas, na verdade, deveríamos aprender a nos relacionar com a comida. A pressa leva ao consumo excessivo”, afirma João.

Gisele Pavin reforça a necessidade do equilíbrio para que aconteçam mudanças nos hábitos alimentares. “Falar de alimentação equilibrada é também reconhecer o papel do prazer nas escolhas. O mindful eating, ou comer com atenção plena, nos convida a estar presentes no momento da refeição, respeitando nossos sinais internos e saboreando com consciência”, afirma Gisele Pavin.

Equilíbrio entre saúde física e emocional

O mindful eating se conecta à visão Good for You, que está no DNA da Nestlé. Na iniciativa, a empresa reforça que a comida vai além da nutrição. Isso significa desenvolver melhores opções nas suas categorias de produtos, com itens adaptados a diferentes perfis nutricionais e faixas de renda, além de oferecer informações e serviços que incentivam o consumo equilibrado e consciente.

O nutricionista João Motarelli acrescenta que “a consciência nos traz escolhas, e ter escolhas é ter liberdade. Estudos da nutrição e da neurociência comprovam que o mindful eating pode beneficiar a vida de pessoas com obesidade, diabetes e melhoram até a ansiedade. Precisamos de mais atenção e menos distração”, finaliza.

Saiba como praticar o Mindful Eating

Para quem deseja começar a praticar o mindful eating, Gisele Pavin sugere três passos simples:

Esteja presente: Durante as refeições, elimine distrações como celular ou TV e concentre-se no momento, permitindo que os sentidos guiem a experiência.

Observe o alimento: Explore a textura, cheiro e aparência dos alimentos antes de consumi-los. Essa observação ajuda a criar uma conexão mais profunda com o que está sendo consumido.

Mastigue devagar: Perceba os sabores se desenvolvendo na boca, aumentando a satisfação, facilitando a digestão e promovendo escolhas mais conscientes.

