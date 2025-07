Cinco alimentos com ação detox e potencial de emagrecimento

Diante de uma batalha contra a balança, em busca de eliminar aqueles quilinhos extras, o primeiro passo é cuidar da alimentação. Ela é a base de todo o método e pode ser uma grande aliada quando composta pelos ingredientes certos. Segundo uma pesquisa da YouGov, empresa líder internacional de pesquisa de mercado baseada na internet, em 2023, 48% dos adultos brasileiros estavam tentando perder peso. Entre as mulheres, esse número sobe para 58%, e atinge 50% na faixa etária de 35 a 44 anos, mostrando como o desejo por uma vida mais saudável é cada vez mais comum.

Pensando nisso, o Dr. Edson Ramuth, médico e fundador do Emagrecentro, rede referência nas áreas de redução de medidas e estética corporal, compartilha nutrientes que, segundo ele, “favorecem o bom funcionamento do organismo, potencializam a filtragem de impurezas e ainda contribuem para uma perda de peso equilibrada”.

Veja abaixo cinco opções que você pode incluir na sua alimentação e que podem transformar sua rotina:

Couve folha: o detox natural

Rica em fibras insolúveis, clorofila e compostos antioxidantes, a couve é uma aliada poderosa para quem busca limpar o organismo. “Ela tem ação anti-inflamatória e ativa o fígado para desempenhar melhor sua função depurativa. Uma das formas mais práticas de consumir é na versão crua, batida com limão ou laranja, como suco verde no café da manhã ou lanche da tarde”, explica o médico.

Limão: regulador digestivo e revitalizante

“Além de ser rico em vitamina C e antioxidantes, o limão incentiva o sistema digestivo, ajuda a equilibrar o metabolismo e estimula a eliminação de toxinas. Pode ser consumido com água morna em jejum ou como tempero de saladas e pratos principais, agregando sabor e benefícios ao mesmo tempo.”

Gengibre: acelera o metabolismo e reduz inflamações

“Termogênico natural, o gengibre eleva a temperatura corporal e, com isso, acelera a queima de gordura. Ele também possui propriedades anti-inflamatórias e pode colaborar no controle da ansiedade alimentar. Pode ser usado ralado em chás, sopas, sucos ou mesmo na água saborizada para consumo ao longo do dia”, destaca Dr. Edson.

Abacaxi: aliado contra retenção de líquidos

Essa fruta tropical é rica em bromelina, uma enzima que facilita a digestão de proteínas e possui efeito diurético. “Ideal para combater o inchaço e melhorar o trânsito intestinal. Incluir uma fatia após o almoço ou prepará-lo em forma de suco natural com hortelã são boas formas de aproveitar seus benefícios”, ressalta o especialista.

Chá-verde: leveza com ação antioxidante

“Composto por catequinas e cafeína, o chá-verde potencializa a oxidação de gordura e apoia o equilíbrio metabólico. O consumo regular da bebida pode aumentar o gasto energético e melhorar o foco. Tomar uma xícara entre as refeições ou antes do treino pode ser uma excelente estratégia para quem busca emagrecer com saúde”, reforça o especialista.

Equilíbrio e suporte: a fórmula dos resultados duradouros

Apesar dos benefícios evidentes desses alimentos, o Dr. Edson ressalta que nenhuma opção isolada faz milagres. “Esses ingredientes são excelentes, mas devem ser inseridos em um plano alimentar variado, acompanhado de hábitos equilibrados e, principalmente, com orientação profissional especializada. Buscar o acompanhamento em clínicas dedicadas à saúde e emagrecimento é fundamental para garantir um suporte personalizado, seguro e eficaz, que leve em conta as necessidades individuais e proporcione resultados duradouros”, conclui.

LEIA TAMBÉM

Mesmo alimento, calorias diferentes: entenda como a microbiota interfere no emagrecimento