Criptomoedas: bitcoin opera em alta e renova recorde com 'Crypto Week' nos EUA

O bitcoin operou em alta nesta segunda, 14, voltando a renovar máxima histórica ao atingir a marca acima dos US$ 120 mil. A demanda é alimentada por ventos macroeconômicos favoráveis, como as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) ainda este ano e avanço das regulamentações do setor nos EUA, de acordo com analistas.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 0,89%, a US$ 120.090,08, depois de atingir o valor inédito de US$ 123.218,00 durante a madrugada. O ethereum avançava 0,27%, a US$ 2.543,50, segundo cotações da Binance.

Os legisladores dos EUA estão intensificando os esforços para fornecer estrutura ao setor de criptomoedas nesta semana, gerando impulso às moedas digitais. A Casa Branca anunciou no início deste mês que a semana de 14 de julho seria a "Crypto Week" e reiterou as intenções de tornar o país a capital mundial das criptomoedas. Os políticos considerarão peças-chave da legislação nos próximos dias, incluindo a Lei CLARITY - para estabelecer uma estrutura regulatória de criptomoedas - e a Lei GENIUS, que visa regulamentar as stablecoins.

O mercado de cripto mostrou até agora um comportamento mais consolidado, mais maduro e menos volátil neste ano diante dos estímulos do "mundo exterior", diz o CEO e cofundador da Ripio, Sebastián Serrano. "Enquanto os mercados de ações e de commodities sofreram durante o semestre, o espaço das criptomoedas e, especialmente o bitcoin, encontrou novas oportunidades de crescimento ao oferecer bons fundamentos", acrescenta.

Paralelamente, o Fed, a Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) e o Escritório do Controlador da Moeda (OCC) divulgaram comunicado conjunto hoje sobre a custódia de criptoativos por instituições financeiras. O texto não estabelece novas exigências, mas "destaca considerações de gestão de riscos" e reforça que os bancos devem atuar "de maneira segura e sólida e em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis".