Prefeitura de Santo André decreta desapropriação para prolongamento de rua

A Prefeitura de Santo André publicou nesta semana um decreto que considera de utilidade pública uma área de 927,60 m² para fins de desapropriação. O terreno, situado entre a Rua Coronel Fernando Prestes e a Avenida Ramiro Colleoni, será destinado à obra de prolongamento da Rua Santo André. A norma, de número 18.456, já em vigor, autoriza o município a realizar a desapropriação de forma amigável ou judicial, estabelecendo caráter de urgência no processo.

A intervenção, segundo a administração municipal, tem como objetivo melhorar a mobilidade no centro da cidade e aumentar a segurança viária. Análises do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) apontam que o fluxo intenso de veículos provenientes da Vila Assunção sobrecarrega a Rua Coronel Fernando Prestes, a Praça da Maçonaria e a Rua Alberto Benedetti, especialmente nos horários de pico. A requalificação da área e a abertura da nova ligação viária devem aliviar essa pressão.

A desapropriação afetará apenas um lote, localizado em frente ao antigo ponto comercial da Tent Beach. Os recursos utilizados para a intervenção serão oriundos de medidas compensatórias previstas nos EIV (Estudos de Impacto de Vizinhança), instrumento que obriga empreendedores a compensarem impactos negativos de novos empreendimentos na cidade. A Prefeitura não informou o valor total previsto para intervenção urbana e para desapropriação do terreno.

O início da obra está previsto para o primeiro semestre de 2026, após a conclusão das etapas de topografia, elaboração do projeto executivo, licitação e demais trâmites técnicos e legais, de acordo com a previsão da Prefeitura. Segundo o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), a obra representa um marco importante para a cidade.

“Estamos destravando um projeto aguardado há mais de duas décadas e que vai transformar a mobilidade na região central. Com o prolongamento da Rua Santo André, vamos dar mais fluidez ao trânsito, reduzir os pontos de congestionamento e garantir mais segurança para motoristas e pedestres. É uma obra importante não apenas para quem circula diariamente pelo entorno, mas para toda a cidade, porque fortalece a conexão viária da região”, afirmou o chefe do Executivo.

MOBILIDADE

Na última semana, na sexta-feira (29), o município andreense foi contemplado com verba de R$ 20 milhões do governo do Estado para mobilidade urbana. O valor será investido em obras de recapeamento de ruas e avenidas, conforme informou o Paço. O anúncio do repasse foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante visita ao Hospital Mário Covas e integra pacote de R$ 52,5 milhões em investimentos destinados ao município.

LEIA TAMBÉM:

Famílias deixam imóvel leiloado em Santo André após ordem judicial