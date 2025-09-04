DGABC
Setecidades Titulo Entrada gratuita

Festival do Morango, Churros & Chocolate em Santo André: veja programação do fim de semana

A programação reúne o melhor da gastronomia com doces de morango, churros e chocolate, além de outras opções culinárias e bebidas, em um ambiente pensado para toda a família

Natasha Werneck
04/09/2025 | 11:46
FOTO: Angelo Baima/PSA, Helber Aggio/PSA e Eduardo Merlino/PSA
FOTO: Angelo Baima/PSA, Helber Aggio/PSA e Eduardo Merlino/PSA


O Festival do Morango, Churros & Chocolate desembarca neste fim de semana (6 e 7 de setembro) no Parque Antônio Fláquer, o Ipiranguinha, dando início à sua tour pelos parques de Santo André. O evento tem entrada gratuita e caráter solidário: é sugerida a doação de 2 kg de alimentos, que serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, atendendo cerca de 55 mil pessoas por mês por meio de 118 entidades parceiras.

A programação reúne o melhor da gastronomia com doces de morango, churros e chocolate, além de outras opções culinárias e bebidas, em um ambiente pensado para toda a família. A música também será destaque, com tributos a grandes nomes da cena nacional e internacional e apresentações de rock variado.

Depois do Ipiranguinha, a tour segue para o Parque Chácara Pignatari nos dias 13 e 14 de setembro e encerra no Parque Central nos dias 20 e 21, mantendo o espírito familiar e solidário do festival.

Veja a programação no Parque Ipiranguinha:

Sábado, 6/9

13h – Tributo Chico Science & Nação Zumbi

16h – Arthur Hélio & Os Lobos

18h30 – Tributo Creed

Domingo, 7/9

13h – Filhos da Pátria

16h – Tributo Raul Seixas

18h30 – Tributo Michael Jackson

O festival promete diversão, música e sabores para toda a família, além de contribuir com uma causa social importante na cidade.


