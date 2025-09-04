Festival do Morango, Churros & Chocolate em Santo André: veja programação do fim de semana

A programação reúne o melhor da gastronomia com doces de morango, churros e chocolate, além de outras opções culinárias e bebidas, em um ambiente pensado para toda a família
O Festival do Morango, Churros & Chocolate desembarca neste fim de semana (6 e 7 de setembro) no Parque Antônio Fláquer, o Ipiranguinha, dando início à sua tour pelos parques de Santo André. O evento tem entrada gratuita e caráter solidário: é sugerida a doação de 2 kg de alimentos, que serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, atendendo cerca de 55 mil pessoas por mês por meio de 118 entidades parceiras.
LEIA MAIS: Festival do Morango leva sabores e atrações para parque de Santo André; veja detalhes
A programação reúne o melhor da gastronomia com doces de morango, churros e chocolate, além de outras opções culinárias e bebidas, em um ambiente pensado para toda a família. A música também será destaque, com tributos a grandes nomes da cena nacional e internacional e apresentações de rock variado.
Depois do Ipiranguinha, a tour segue para o Parque Chácara Pignatari nos dias 13 e 14 de setembro e encerra no Parque Central nos dias 20 e 21, mantendo o espírito familiar e solidário do festival.
Sábado, 6/9
13h – Tributo Chico Science & Nação Zumbi
16h – Arthur Hélio & Os Lobos
18h30 – Tributo Creed
Domingo, 7/9
13h – Filhos da Pátria
16h – Tributo Raul Seixas
18h30 – Tributo Michael Jackson
O festival promete diversão, música e sabores para toda a família, além de contribuir com uma causa social importante na cidade.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.