Setecidades Titulo Luto

Jovem é encontrada morta no bairro Anchieta, em São Bernardo

Policiais foram acionados para atender a ocorrência e localizaram o corpo de Adrielly Ferreira Santana próximo a entorpecentes, sem sinais aparentes de violência

Natasha Werneck
04/09/2025 | 16:27
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


Adrielly Ferreira Santana, de 21 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (4), no bairro Anchieta, em São Bernardo. Ela estava desaparecida desde quarta-feira (3), após sair do trabalho.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e localizaram o corpo da jovem próximo a entorpecentes, sem sinais aparentes de violência.

O socorro chegou a ser chamado, mas a morte foi confirmada no local. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial de São Bernardo, que solicitou perícia e exames ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa do óbito.

As circunstâncias seguem sob investigação.


