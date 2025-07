Diadema inicia obras do anexo ao HM, que vai ganhar 20 leitos

A Prefeitura de Diadema deu mais um passo para melhorar o atendimento no HM (Hospital Municipal), localizado no Piraporinha. No último dia 26, o governo do prefeito Taka Yamauchi (MDB) deu início à construção de área anexa ao complexo hospitalar, o que proporcionará a ampliação de 20 leitos para observação. A previsão é que a obra seja entregue em outubro.

Segundo o secretário de Saúde da cidade, Antonio Carlos do Nascimento, a construção do novo espaço vai desafogar ainda mais a demanda, evitando que macas com pacientes se acumulem novamente nos corredores do HM, como ocorria anteriormente. Atualmente, o HM tem 214 leitos.

“Ainda hoje, dependendo do dia, seja por número alto de acidentes ou pela sazonalidade, como por exemplo, as doenças respiratórias, seis, oito macas ficam em uma área reservada – na ortopedia –, mas muito distante das 50 que ficavam anteriormente. Com essa ampliação vamos eliminar essa questão”, afirmou.

Gustavo Tomaz, secretário adjunto de Saúde, destacou que não há mais pacientes aguardando por atendimento nos corredores e os ganchos nas paredes para pendurar soro nesses locais já não são realidade desde o fim de janeiro. “Era algo histórico no Hospital Municipal, que vinha de anos, sempre com a justificativa que não dava (para solucionar o problema). Porém, esta gestão conseguiu colocar um fim e resolver de vez essa questão”, pontuou Tomaz.

Nascimento afirmou ainda que o novo espaço tem um projeto moderno, com iluminação e sistemas de ar-condicionado e de gás de ponta, proporcionando comodidade tanto para os pacientes quanto aos trabalhadores do HM.

Tomaz destacou que o controle de atendimento dos pacientes ocorre em tempo real, para que, ao menor sinal de espera além do normal, a Pasta possa intervir. “Otimizamos os fluxos sob a ótica funcional. Então, tínhamos um hospital com pouca rotatividade nos leitos, em consequência disso, havia acúmulo de pacientes nos corredores do pronto-socorro (PS). Fizemos um choque de gestão tanto na administração do HM quanto do pronto-socorro”, afirmou.

Segundo o secretário de Saúde, o hospital e o PS têm gestões diferentes. O equipamento de urgência e emergência está sob tutela da SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) e o hospital, sob gestão da Prefeitura. “Foi difícil fazer a harmonização (dos dois serviços), mas já aumentamos a velocidade de ocupação de leitos em três, quatro vezes. Com a mudança no fluxo conseguimos acabar com essa divisão e tirar, logo de início, boa parte daquelas macas que ficavam nos corredores do pronto-socorro”, pontuou.

Pasta de Saúde vai abrir chamamento para gestão do Hospital Municipal

A Secretaria de Saúde de Diadema vai abrir chamamento público visando à contratação de gestor para o HM (Hospital Municipal), hoje sob tutela da Prefeitura. Segundo Antonio Carlos Nascimento, que está à frente da Pasta, a administração do PS (Pronto-Socorro) é comandada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), que gerencia a área da saúde do município.

“Hoje temos 90% do serviço sob gestão da SPDM e só o hospital, a parte de internação, que é municipal. Com isso, a cidade encontra uma série de dificuldades para manter (o serviço). Temos a questão contratual, de RH (Recursos Humanos), de compras. Uma série de situações que o município não tem condição de manter tudo em dia, para que não ocorram problemas”, pontuou.

O secretário adjunto de Saúde, Gustavo Tomaz, afirmou que a Pasta tem o entendimento de que, quanto mais OSs (organizações sociais de saúde) estiverem prestando serviço no município, a concorrência aumenta e, por consequência, a qualidade no atendimento. “A nossa ideia é a credenciar o máximo possível de OSs. As que tiverem interesse e atenderem à documentação, pretendemos credenciar e fazer o chamamento para o hospital”, destacou Tomaz.

Entre as instituições que podem participar do chamamento está a FUABC (Fundação do ABC), que em abril foi autorizada pela Prefeitura a participar dos certames. A medida pode elevar a presença da prestadora de serviços em Diadema. A Fundação do ABC, atualmente faz a gestão do centro de terapias da Rede Lucy Montoro, unidade especializada em reabilitação motora. O equipamento de referência é custeado pelo Estado e está instalado dentro do Quarteirão da Saúde.

No Grande ABC, a Fundação faz a gestão e executa serviços nas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá. Além da região, a FUABC atua em municípios da Baixada Santista e do Interior do Estado.