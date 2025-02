Diadema reorganiza Saúde e tira os pacientes de corredores do PS

O Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Diadema, no bairro Piraporinha, completou dez dias sem registrar pacientes em macas nos corredores. A mudança de cenário é decorrente de reestruturação dos fluxos de atendimento promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Entre as alterações implementadas pela Prefeitura estão a melhor gestão de leitos, contratações e a chegada de agentes de humanização.

“Desde o início da nossa gestão temos trabalhado para melhorar a qualidade do atendimento à população. A reorganização dos processos no Hospital Municipal é uma das ações mais significativas e que já traz resultados visíveis, como a eliminação das macas nos corredores”, disse o prefeito Taka Yamauchi (MDB), que completou ontem seu primeiro mês à frente do Executivo.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Antonio Carlos do Nascimento, o novo cenário é resultado de ajustes na estrutura funcional do complexo hospitalar, que otimizou o fluxo de atendimento e a gestão de leitos, garantindo mais conforto e eficiência para os pacientes. “Uma das mudanças mais sensíveis estabelecidas nesses 30 dias de gestão foi, de fato, a eliminação da enorme quantidade de macas que ficavam no corredor do Pronto-Socorro”, pontuou.

Agilidade

A administração municipal também promoveu mudanças no atendimento do Centro de Infusão, que tem se mostrado ferramenta essencial para a redução do tempo de internação. Segundo o secretário de Saúde, muitas pessoas ficavam internadas por até sete dias para receber antibióticos. Entretanto, agora, com o apoio da equipe de assistentes sociais, os pacientes são direcionados para o Centro de Infusão, reduzindo a necessidade de internações.

A chegada da equipe de agentes humanizadores, que atuam das 7h às 22h, também trouxe impactos positivos no fluxo hospitalar. “Eles auxiliam no direcionamento dos pacientes, explicam o funcionamento dos processos internos e contribuem para tornar o atendimento mais ágil e eficiente”, afirmou Nascimento, que é colunista do Diário.

Outro ponto de destaque foi o aumento no número de enfermeiros na classificação de risco, passando de dois para três durante o dia e de um profissional para dois à noite. O acréscimo de colaboradores possibilitou direcionamento mais rápido dos pacientes para o atendimento.

Segundo o secretário-adjunto da Saúde, Gustavo Tomaz, as mudanças no atendimento, somadas ao aumento no número de profissionais e ao reforço na manutenção da estrutura hospitalar, têm proporcionado resultados positivos para os pacientes e à equipe.

“Intensificamos as fiscalizações e visitas ao HM, otimizamos a gestão dos leitos, reorganizamos o fluxo de acesso dos pacientes e os fluxos assistenciais. É fundamental destacar o comprometimento da equipe, que trabalha incansavelmente todos os dias, empenhada em implementar as melhorias”, destacou</CW><CW-10> Tomaz.

Força-Tarefa

Além de reorganizar o atendimento no Hospital Municipal, a gestão Taka dá mais um passo para reduzir a espera por consultas e exames. Conforme antecipado pelo Diário, a partir de hoje, a prefeitura inicia a Força-Tarefa na Saúde, com a meta de diminuir a fila pela metade nos 100 primeiros dias do governo.

A primeira fase do mutirão será realizada durante todo fevereiro e vai triplicar a capacidade de realização de exames, passando de 3.000 para 10,5 mil por mês. Serão oferecidos nesta etapa exames de raio X, ultrassonografia, ecocardiografia, ecodopplercardiograma e mamografia, além de consultas ginecológicas, ortopedia (adulto e pediátrica), cardiologia (adulto e pediátrica) e oftalmologia geral.

“Encontramos mais de 120 mil exames e consultas com especialistas parados nas filas. Daremos início imediato a medidas estratégicas para reduzir essas filas pela metade e, em seguida, eliminá-las”, afirmou Taka.