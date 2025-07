Lula assumiu Mercosul com determinação de concluir acordo com UE até fim do ano, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (8) estar "otimista" em relação à possibilidade de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) e que o governo brasileiro trabalha para concluir as tratativas finais até o final de 2025.

"O presidente Lula assumiu a presidência do Mercosul com a firme determinação de concluir o acordo até o fim do ano", disse Haddad em entrevista ao portal Metrópoles, acrescentando que no Rio de Janeiro fez uma reunião bilateral com um emissário do governo da França para tratar dos últimos detalhes do acordo.

"Acredito que vá prosperar ainda este ano, e acredito piamente que podemos estar até o final do ano com acordo selado", concluiu o ministro.