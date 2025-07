Frio e chuva persistem na região com mínima de 10°C nesta quinta (3)

A quinta-feira (3) será mais um dia de frio intenso no Grande ABC, segundo a previsão do Climatempo. Em todas as sete cidades da região, as temperaturas devem variar entre 10°C e 13°C, mantendo o cenário gelado que tem predominado nos últimos dias.



Além do frio, a chuva segue presente. Em Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o tempo deve permanecer chuvoso durante todo o dia e também à noite. Já em São Bernardo e Diadema, a expectativa é de chuva ao longo do dia, mas com melhora durante a noite, quando as nuvens começam a se dissipar.



Com os termômetros baixos e a umidade elevada, a recomendação é reforçar os agasalhos e redobrar a atenção no trânsito, já que as pistas molhadas podem oferecer riscos.



A previsão indica que o frio deve continuar nos próximos dias, mantendo o inverno rigoroso na região.