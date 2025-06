Três suspeitos morrem em confronto com a PM durante sequestro em São Bernardo

Uma tentativa de roubo com sequestro terminou com três suspeitos mortos após confronto com a PM (Polícia Militar), nesta segunda-feira (30), na Estrada dos Alvarengas, em São Bernardo. A vítima, motorista de um Camaro, foi libertada sem ferimentos.

Segundo a PM, os três homens — de 26, 32 e 46 anos — renderam o motorista e tentavam levá-lo quando foram surpreendidos pelos policiais. Durante a abordagem, os criminosos atiraram contra os agentes, que revidaram. Os três suspeitos foram baleados e morreram no local.

Um dos policiais foi atingido por um disparo, mas não se feriu graças ao colete balístico. Dentro do veículo da vítima, os agentes encontraram fita adesiva, abraçadeiras plásticas e um jammer — equipamento usado para bloquear sinais de rastreamento. Três armas de fogo foram apreendidas.

A perícia foi acionada, e o caso foi registrado no 8º Distrito Policial de São Bernardo como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e tentativa de roubo com restrição de liberdade da vítima.