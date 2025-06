Marfrig inaugura ampliação de unidade em Promissão com investimento de R$ 548 mi

A Marfrig inaugurou na sexta-feira, 27, a expansão do seu complexo industrial em Promissão (SP). O investimento foi de R$ 548 milhões, informou em nota. Com a ampliação, a capacidade de abate passará de mil para 3.500 cabeças por dia até o fim de 2025.

A cerimônia contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do presidente dos conselhos da Marfrig e BRF, Marcos Molina, além dos CEOs Rui Mendonça, da Marfrig, e Miguel Gularte, da BRF.

Com a nova estrutura, a planta passa a produzir mais de 267 mil toneladas de alimentos por ano.

A unidade, que tem área de mais de 65 mil m², também dobrou o número de empregos em um ano. São 4.500 funcionários diretos. A estimativa é de que o número de empregos indiretos na região supere 30 mil.