Grande ABC amanhece com chuva forte e previsão de mais instabilidade

Moradores do Grande ABC foram surpreendidos por uma forte chuva logo no início da manhã desta sexta-feira (27). A instabilidade climática já era esperada, mas o volume de precipitação nas primeiras horas do dia pegou parte da população desprevenida e afetou o deslocamento em algumas regiões.



De acordo com o Climatempo, o tempo seguirá instável ao longo de todo o dia nas sete cidades da região. A previsão é de céu nublado com chuva persistente entre o fim da manhã, a tarde e a noite. O sol pode aparecer entre nuvens em alguns momentos, mas não há expectativa de melhora significativa nas condições climáticas.



As temperaturas seguem mais baixas que nos últimos dias, com mínimas de 16°C e máximas de até 21°C em cidades como Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

A Defesa Civil alerta para a possibilidade de alagamentos e pede atenção redobrada principalmente em áreas de risco. A recomendação é evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade das chuvas.