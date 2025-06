Membro do Fed vê mercado de trabalho dos EUA estável e próximo do pleno emprego

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o mercado de trabalho dos Estados Unidos permanece estável e próximo do pleno emprego, em entrevista para a CNBC, ao reagir aos indicadores econômicos dos EUA. Para ele, caso a inflação permaneça na faixa de 2% e a incerteza seja resolvida, o BC "estará a caminho de reduzir as taxas".

"O número de pedidos de auxílio-desemprego e outros indicadores corroboram a visão de um mercado de trabalho estável", defendeu o dirigente, ao mencionar que, antes do anúncio do tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, o Fed "ia bem" com os objetivos do duplo mandato.

Goolsbee disse que o BC americano ainda precisa de mais alguns meses de clareza até dizer que as tarifas não tiveram impacto e que não haverá aumento da inflação, mas que ainda "há uma certa incerteza".

"Se houver, será transitório. É possível que tarifas tenham apenas um impacto modesto na inflação. A esperança é que não haja muita inflação devido às tarifas", ressaltou. "Estou otimista com as leituras recentes da inflação, mas o Fed precisa ter certeza, principalmente considerando os prazos próximos, como 9 de julho, para tarifas", acrescentou o membro do Fed.

Em relação ao possível anúncio de substituição do presidente do Fed, Jerome Powell, por Trump, Goolsbee disse que a ação não teria impacto no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) e espera "que pressões políticas não compliquem ações do BC".