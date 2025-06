PCE dos EUA sobe a ritmo anualizado de 3,7% no 1º trimestre

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu ao ritmo anualizado 3,7% no primeiro trimestre, de acordo com a terceira e última estimativa do Departamento de Comércio do país, publicada nesta quinta-feira, 26. O núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 3,5% no mesmo período.

A segunda leitura, divulgada há cerca de um mês, havia apontado altas de 3,6% do PCE e de 3,4% do seu núcleo.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).