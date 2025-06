Müller vê Bayern 'ansioso' por duelo com Fla nas oitavas e Neuer quer gramado melhor em Miami

A derrota até certo ponto "inesperada" do Bayern de Munique para o Benfica, (revés de 1 a 0), nesta terça-feira, colocou o time alemão no caminho do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Um dos jogadores mais experientes do elenco, Thomas Müller disse o que o time europeu espera para o confronto com o clube carioca.

"O Flamengo vem jogando um grande futebol e mostrou isso contra o Chelsea (bateu os ingleses por 3 a 1). Vai ser um duelo interessante porque queremos ter a bola e o time deles está acostumado a jogar futebol. Estamos ansiosos, acho que o estádio vai estar lotado e a atmosfera está bem legal", afirmou o atleta de 35 anos, que está de saída da equipe.

A derrota para o rival português, que tirou do Bayern a chance de terminar a fase de classificação como líder do Grupo C, deve servir como lição, segundo o jogador.

"Não era o que queríamos, mas aconteceu. Agora é treinar e levantar a cabeça. Temos de mostrar confiança no nosso trabalho. Já disputei muitos torneios assim e sabemos que fase de grupos é uma coisa e mata-mata é outra. A partir de agora, todas as partidas são decisivas", afirmou.

Para o duelo com os cariocas, o goleiro Manuel Neuer torce para que o confronto tenha um gramado melhor do que o do palco da derrota para o Benfica, disputado no Bank of American Stadium, em Charlotte.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, ele reclamou que as bolas não quicavam e fez uma comparação inusitada. "Foi como se eu tivesse deixado meu chinelo cair no chão". Já para o duelo diante do Flamengo, que será realizado neste domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, ele espera uma outra realidade. "O gramado estará melhor", completou.