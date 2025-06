Trump volta a criticar Espanha por não concordar em elevar gastos com defesa no âmbito da Otan

A Espanha foi alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante coletiva de imprensa na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por não "cumprir o compromisso" acordado por todos os países-membros da aliança de elevar os gastos com defesa a 5% do PIB. "Terrível o que a Espanha fez", disse o republicano nesta quarta-feira.

Trump enfatizou que Madri foi o único membro da aliança a "descumprir" o pacto, e indicou que pretende impor custos econômicos à Espanha durante as negociações bilaterais de sua política tarifária. O governo espanhol, na verdade, acertou acordo com a Otan para ser excluído da necessidade de cumprir a nova meta.

"Eles pagarão o dobro em um acordo comercial conosco. Estou falando sério. Os espanhóis pagarão de volta para nós em negociações comerciais", prometeu Trump.

"Eu faço questão de negociar diretamente com a Espanha. A Espanha vai pagar", completou Trump, elevando as críticas.

Mais cedo, também na cúpula da Otan, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, respondeu indiretamente falas recentes de Trump sobre o país ibérico ser um "problema" nas negociações da Otan. "Sempre somos a solução, nunca o problema", disse Sanchez. Pela manhã, um comunicado divulgado pela Otan afirmava que todos os aliados se comprometeram com a nova meta de gastos de 5% do PIB com defesa, no entanto.