Grande ABC tem quarta-feira ensolarada e com frio

A quarta-feira (25) será marcada por tempo firme em todo o Grande ABC, com predomínio de sol ao longo do dia, nevoeiro nas primeiras horas da manhã e céu limpo à noite, conforme previsão do Climatempo. As temperaturas continuam baixas, especialmente nas primeiras horas do dia.



Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra têm previsão semelhante: mínima de 8?°C e máxima de 18?°C. Já em São Caetano, o dia amanhece um pouco mais frio, com mínima de 7?°C, mas a máxima pode chegar a 19?°C.



Apesar do sol durante o dia, a sensação de frio persiste nas regiões mais altas e próximas à mata, como em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A recomendação é manter agasalhos à mão, principalmente no começo da manhã e após o pôr do sol.



Não há previsão de chuva, e a tendência é que o tempo continue estável nos próximos dias.