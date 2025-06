Japão: BoJ deve considerar aumentos de juros sem demora, diz Tamura, membro do Conselho

O Banco do Japão (BoJ) não deve demorar a considerar novos aumentos de juros porque pode atingir a meta de inflação mais cedo do que o esperado, disse Naoki Tamura, membro do Conselho da instituição.

"O banco analisará os dados e diversas informações sem preconceitos e, de acordo com a leitura, aumentará a taxa básica de juros e ajustará o grau de acomodação monetária de forma oportuna e apropriada, em linha com a melhora da atividade econômica e dos preços, sem pressa ou demora", disse Tamura nesta quarta-feira, em discurso para líderes empresariais em Fukushima.

Tamura afirmou que a inflação pode subir mais rápido do que o previsto pelo BoJ, levando a autoridade monetária a agir de forma decisiva, "apesar da incerteza global". "Há uma boa possibilidade de que a meta de estabilidade de preços seja alcançada mais cedo do que o esperado", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.