ANP abre 3º Ciclo de Oferta Permanente sob regime de Partilha, previsto para 22/10

No mesmo dia em que realiza o 5º Ciclo de Oferta Permanente de Concessão, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) abriu o 3º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção, regime em que o governo é sócio dos vencedores do certame. A previsão é que o leilão seja realizado em 22 de outubro.

Os blocos que estarão em oferta na sessão pública do 3º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha serão divulgados em 20/08/2025.

Na sessão pública do 3º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha poderão ser ofertados até 13 blocos exploratórios, localizados nas bacias de Santos e Campos, disponíveis na versão vigente do edital da Oferta Permanente de Partilha, informou a ANP.

Atualmente, 13 empresas estão inscritas na Oferta Permanente sob o regime de Partilha. Novas empresas interessadas em participar do 3º Ciclo da OPP poderão se inscrever até 30 de junho. A mesma data vale para a atualização dos documentos de inscrição de empresas já inscritas.

As empresas inscritas que tenham interesse em participar do ciclo terão até o dia 6 de agosto para apresentar declaração de interesse, acompanhada de garantia de oferta, indicando o interesse em relação aos blocos em oferta no edital.