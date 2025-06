Presidente da LaLiga diz que tem como objetivo acabar com o Mundial de Clubes da Fifa

Javier Tebas, presidente de LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, se mostrou contrário à realização do Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo disputada nos Estados Unidos desde o último fim de semana.

Tebas afirmou que o novo Mundial prejudica o calendário europeu. O mandatário também citou questões econômicas para criticar o torneio. "Meu objetivo é que não exista mais o Mundial de Clubes. Tenho isso claro", disse Tebas, nesta terça-feira.

"Não há datas. Não faz falta uma competição a mais que move dinheiro para um setor de clubes e jogadores. Aqui não há mais dinheiro. Tem que ser mantido o ecossistema e eliminá-lo (o Mundial). Manter como antes, que era em um fim de semana. Não tem como, nem por datas, nem por economia, nem por manter a sustentabilidade do futebol", disparou.

O presidente da LaLiga foi questionado se está acompanhando o torneio nos EUA. Tebas voltou a fazer fortes críticas. "Não vi nenhuma partida. Bem, vi um pouco do jogo do Chelsea contra o Los Angeles. Me pareceu um amistoso de verão. Não vi intensidade, uma correria, pelo menos nos 25 minutos que eu vi. Depois, não sei se teve mais intensidade", afirmou.

Dois clubes espanhóis estão na disputa do Mundial de Clubes. O Atlético de Madrid está no Grupo B, junto de Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders. Já o Real Madrid integra o Grupo H, com Al-Hilal, Pachuca e RB Salzburg.