Confira a previsão do tempo desta terça (17) no Grande ABC

O clima segue estável nesta terça-feira (17) nas sete cidades do Grande ABC. Segundo previsão do Climatempo, o dia será semelhante ao anterior, com predomínio de sol e formação de névoa fraca ao amanhecer. As temperaturas mínimas ficam em torno dos 13°C em toda a região.



As máximas variam de acordo com o município: Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra devem registrar os maiores picos de calor, com 26°C. São Bernardo, Diadema e Santo André terão máxima de 24°C a 25°C. Já São Caetano pode ter manhã com menos nuvens, tarde ensolarada e noite de céu limpo.



Apesar do frio ao amanhecer, não há previsão de chuva para hoje, e o tempo seco deve predominar durante todo o dia. A recomendação é se agasalhar nas primeiras horas da manhã e manter a hidratação ao longo do dia, especialmente com os baixos índices de umidade característicos desse tipo de tempo.