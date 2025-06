Trump diz querer 'fim de verdade' do conflito Israel-Irã e que Vance pode negociar com Teerã

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que quer o fim permanente do conflito entre Israel e Irã, e não apenas um acordo de cessar-fogo. "Eu não disse que estava buscando um cessar-fogo. Estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo", declarou Trump a repórteres a bordo do Air Force One, ao retornar para Washington depois de deixar a reunião de cúpula do G-7 no Canadá antes do previsto. "Um fim. Um fim de verdade, não um cessar-fogo. Um fim... ou uma desistência completa, também seria ok," acrescentou.

Trump disse ainda que poderá despachar o vice-presidente JD Vance e o enviado especial Steve Witkoff para negociar com o governo iraniano. "Não tenho certeza ainda, é possível. Dependerá do que acontecer quando eu voltar," afirmou.

Trump reiterou também que o Irã não pode possuir armas nucleares e alertou que Teerã não ataque interesses dos EUA.

"O Irã não pode ter uma arma nuclear. É muito simples," disse. "Nós agiremos com muita força se eles fizerem qualquer coisa contra nosso povo. Acho que eles sabem que não devem atingir nossas tropas." Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.