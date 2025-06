Homem é preso após série de roubos em São Bernardo; moto usada era furtada

Um homem foi preso em flagrante após confessar envolvimento em uma série de roubos a pedestres em São Bernardo. A abordagem aconteceu na Avenida Pery Ronchetti, na altura da Rua Manoel Joaquim Pinto, na noite desta segunda-feira (24), por volta das 22h50, e resultou na recuperação de seis celulares, além de bolsas, documentos e outros objetos pessoais das vítimas.

Segundo informações da corporação, uma equipe da Polícia Militar patrulhava a Rua Dom Miguel quando avistou uma motocicleta preta, que constava como produto de furto registrado no mesmo dia no bairro Baeta Neves. Na garupa estavam dois indivíduos, um deles carregando bolsas e mochilas. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos fugiram, dando início a uma perseguição.

O condutor da moto perdeu o controle na Alameda Dom Pedro de Alcântara, fazendo com que ambos caíssem. Mesmo assim, ele conseguiu retomar a direção e escapar. O garupa, por sua vez, abandonou os objetos e tentou fugir a pé, mas foi alcançado por outra equipe policial na Avenida Pery Ronchetti.

O homem abordado confessou que participava dos roubos com um comparsa. As vítimas, localizadas posteriormente, compareceram ao 1º Distrito Policial de São Bernardo, onde reconheceram o suspeito como autor dos crimes, que teriam ocorrido nos bairros Jardim do Lago, Rudge Ramos e Jardim Olavo Bilac.

A prisão em flagrante foi ratificada na delegacia e o homem permanece à disposição da Justiça.

