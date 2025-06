Bolsas da Ásia fecham mistas e com variações modestas, de olho em Israel-Irã e após BoJ

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações modestas nesta terça-feira, enquanto investidores seguem monitorando os desdobramentos do conflito entre Israel e Irã e após o Banco do Japão (BoJ) mais uma vez deixar seu juro básico inalterado.

O índice japonês Nikkei subiu 0,59% em Tóquio, a 38.536,74 pontos, após o BoJ manter sua principal taxa de juros em 0,5% pela terceira vez consecutiva e decidir reduzir suas compras mensais de JGBs, como são conhecidos os títulos do governo do Japão. O presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reiterou, porém, que o BC japonês poderá voltar a elevar juros, a depender do comportamento da economia e das condições de preços.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,34% em Hong Kong, a 23.980,30 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,12% em Seul, a 2.950,30 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,73% em Taiwan, a 22.211,59 pontos.

Na China continental, os mercados tiveram leves perdas: o Xangai Composto recuou 0,04%, a 3.387,40 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,12%, a 2.010,52 pontos.

Preocupações sobre a situação no Oriente Médio voltaram a ganhar força após militares de Israel emitirem ontem um alerta de evacuação para centenas de milhares de pessoas na capital iraniana, Teerã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que também fez um alerta pessoal sobre Teerã, deixou ontem a reunião de cúpula do G7 antes do previsto, mas negou que tenha sido para negociar um "cessar-fogo" entre Israel e Irã.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa marginal hoje, com perda de 0,08% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.541,30 pontos.

