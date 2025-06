Maior refinaria de Israel é fechada após ataque do Irã afetar fornecimento de energia

O Bazan Group, operador do maior complexo de refinaria de Israel em Haifa, informou que interrompeu as operações após uma usina de energia que fornecia vapor e eletricidade ao complexo ter sido danificada por um ataque vindo do Irã.

O Bazan está trabalhando com a companhia elétrica nacional para restaurar o fornecimento de energia e avaliar a extensão das perdas, afirmou a empresa em um comunicado publicado na Bolsa de Valores israelense. Três funcionários foram mortos no complexo durante o ataque iraniano, acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.