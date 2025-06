São Bernardo faz dobradinha no Campeonato Paulista de Xadrez de Seniores

Wladimir Zampronha sagrou-se, no último domingo (15), bicampeão paulista de xadrez da categoria Seniores (acima de 50 anos). O enxadrista de São Bernardo, que compete pela LXSBC (Liga de Xadrez), marcou quatro pontos em cinco possíveis, mesma pontuação do vice-campeão Eduardo Gerbelli Neto, também da LXSBC, mas levou vantagem no primeiro critério de desempate (milésimos FPX). Outro representante da LXSBC, Ricardo Criez, terminou o evento em 8º lugar, com 2,5 pontos.



No feminino de Seniores, o título ficou com Norma Patiño, que anotou 3,5 pontos - ela representou Santo André na última edição do JOMI (Jogos da Melhor Idade) no mês passado. Já na categoria Veterano (acima de 65 anos), o campeão foi José Miguel Medina Cruzata.



Competição oficial da Federação Paulista de Xadrez (FPX), o campeonato foi realizado no sábado e domingo (dias 14 e 15 de junho) no tradicional e centenário Clube de Xadrez São Paulo (CXSP), na Praça da República. No total, 25 enxadristas disputaram o certame.

