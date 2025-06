Presidente da CBF interrompe produção de uniformes vermelhos da Seleção

Logo após assumir o cargo de presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em maio, Samir Xaud tomou uma de suas primeiras decições à frente da entidade, e suspenseu imediatamente a produção da polêmica camisa vermelha da Seleção Brasileira, que era planejada como o segundo uniforma da equipe nacional para a Copa do Mundo de 2026, segundo o jornal O Globo.

O episódio ocorreu no dia seguinte à posse de Xaud, no fim de maio. Em reunião com patrocinadores da CBF, incluindo a Nike, fornecedora de material esportivo da Seleção, um diretor da entidade questionou representantes da empresa sobre o uniforme alternativo, e recebeu a resposta de que os uniformes já estavam sendo produzidos e haviam sido aprovados diretamente pelo ex-presidente Ednaldo Rodrigues.

A informação gerou desconforto na nova gestão, já que a própria CBF, ainda sob comando de Ednaldo, havia divulgado uma nota oficial garantindo que as cores tradicionais - amarelo e azul - seriam mantidas como padrão da equipe.

Samir Xaud comunicou a decisão em uma reunião com executivos da Nike. O presidente se opôs ao us da camisa vermelha e defendeu a manutenção do uniforme azul como o segundo da Seleção Brasileira. Após a intervenção, a Nike interrompeu a produção das camisas vermelhas e iniciou o desenvolvimento de um novo modelo na cor azul, que integrará a coleção do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

