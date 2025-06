Bolsas de NY fecham em alta com relatos de que Irã quer retomar negociação com os EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 16, recuperando-se parcialmente da forte perda da última sexta-feira (13). O humor do mercado melhorou após o Wall Street Journal informar que o Irã estaria buscando retomar negociações sobre seu programa nuclear com a Casa Branca, em uma tentativa de diminuir o conflito militar com Israel.

O Dow Jones subiu 0,75%, aos 42.515,09 pontos; o S&P 500 avançou 0,94%, aos 6.033,11 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 1,52%, aos 19.701,21 pontos.

As ações de companhias aéreas estiveram entre os destaques do dia, em meio ao alívio nos preços do petróleo diante da esperança por uma redução das tensões no Oriente Médio. United Airlines disparou 6,11%, American Airlines subiu 5,11% e Delta ganhou 5,21%.

A Boeing avançou 0,69%, enquanto investidores aguardavam mais informações sobre o trágico acidente com um Boeing 787 da Air India, na quinta-feira passada (12). A causa do acidente ainda não foi determinada, mas os investigadores recuperaram a caixa-preta do avião, o que deve trazer mais esclarecimentos sobre o caso nos próximos dias.

Meta ganhou 2,90%, após notícia de que a empresa incluirá anúncios na função Status do WhatsApp.

A Advanced Micro Devices (AMD) disparou 8,11%, para US$ 126,39. Analistas do banco Piper Sandler elevaram o preço-alvo da ação para US$ 140, ante US$ 125, e mantiveram recomendação "Overweight" (acima da média do mercado).

A U.S. Steel ganhou 5,12% após a aprovação de seu compra da empresa pela Nippon Steel. Para resolver preocupações de segurança nacional, as companhias firmaram um acordo que concede ao governo americano uma "golden share" com autoridade sobre a produção e o comércio da companhia.

Por outro lado, as ações da Sarepta Therapeutics despencaram 42,12% após a biofarmacêutica suspender os envios do Elevidys para infusões em pacientes não ambulatoriais devido à morte de um segundo paciente por falência hepática aguda.

*Com informações da Dow Jones Newswires.