Latam amplia rotas e anuncia voos para Curaçao e Tucumán em 2025

A partir de dezembro, a Latam Peru passará a operar voos diretos para a ilha caribenha de Curaçao e para a província argentina de Tucumán. As novas rotas, ainda sujeitas à aprovação das autoridades aeronáuticas, vão reforçar a malha internacional do hub de Lima e oferecer novas alternativas para quem busca destinos menos explorados por brasileiros.



No caso de Curaçao, o início das operações está previsto para 2 de dezembro, com três voos semanais em aeronaves Airbus A319 ou A320. A ilha, localizada no sul do Caribe e parte do Reino dos Países Baixos, é conhecida pelas praias de águas claras, clima estável o ano inteiro e forte presença de turistas europeus. O novo voo direto a partir de Lima pode facilitar o acesso ao destino para viajantes sul-americanos, com conexões mais curtas e práticas.



Tucumán, no norte da Argentina, volta a integrar a malha da LATAM Peru a partir de 14 de dezembro, também com três frequências semanais. A província é considerada o berço da independência argentina e se destaca tanto por seu patrimônio histórico quanto pelas paisagens naturais. Entre os atrativos da região estão sítios arqueológicos nos Valles Calchaquíes e áreas verdes como o Parque Provincial Los Ñuñorco.



As duas novas rotas se somam a outras conexões já anunciadas pela companhia para este ano, como os voos diretos de Lima para Florianópolis (também em dezembro) e para Orlando (a partir de outubro). A LATAM Peru projeta transportar, no primeiro ano de operação, cerca de 34,5 mil passageiros para Curaçao e 41 mil para Tucumán.



As passagens já estão à venda no site da companhia.