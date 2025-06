Azul moderniza site e aposta em experiência mais intuitiva

A Azul Linhas Aéreas lançou nesta segunda-feira (16) uma nova versão da página inicial do seu site oficial. A reformulação acompanha o processo de modernização da identidade digital da companhia, que atualmente é a empresa com maior número de voos e destinos atendidos no Brasil.



Com cerca de 11 milhões de acessos mensais, o site da Azul é um dos principais canais de relacionamento com o público. Segundo a companhia, a nova interface busca tornar a navegação mais simples, direta e adaptada aos padrões de usabilidade digital.



Entre as mudanças estão o visual mais limpo, maior destaque para serviços como o programa de fidelidade TudoAzul e o Cartão Azul, além de reorganização dos conteúdos para facilitar o acesso a informações sobre passagens, destinos e atendimento.



O projeto foi desenvolvido internamente pela equipe de experiência do usuário (UX), com base em estudos de navegação, testes com clientes e novos parâmetros tecnológicos. A reformulação também acompanha o recente reposicionamento de marca da Azul, iniciado em março com a campanha “O Céu do Brasil é Azul”.



A nova página já está disponível e pode ser acessada em www.voeazul.com.br.